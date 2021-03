Etwa 400 Arbeiter von Krone in Werlte und Leda in Leer streiken

Am Donnerstag haben im Rahmen der ersten Warnstreikwelle Beschäftigte des Fahrzeugwerks Bernard Krone in Werlte ihre Arbeit für eine Stunde früher niedergelegt und beendeten ihre Schicht.

IG Metall Leer-Papenburg

Werlte. Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aus. Am Donnerstag gab es Streiks auch im Fahrzeugwerk Krone in Werlte und beim Ofenhersteller Leda Werk in Leer. Für Freitag wird zu Aktionen in Papenburg (Meyer Werft, KS Gleitlager) aufgerufen.

Die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie bleibt nach vier Verhandlungsrunden weiterhin ohne Ergebnis. Deshalb machen die Metaller Druck in den Betrieben, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Leer-Papenburg.