Beim Angriff sind hauptsächlich Lämmer getötet worden.

Vrees. Vier Monate lang war es ruhig in Vrees, nun hat es wieder einen Angriff auf die Herde von Schäfer Hans Heymann gegeben. Mittlerweile ist die Zahl der toten Schafe auf über 100 gestiegen. Auch dieses Mal könnte es ein Wolf gewesen sein.

In der Nacht zu Montag ist es passiert: "Am Sonntagabend war ich gegen 17 Uhr noch an der Herde, am Montagmorgen habe ich die toten Tiere gefunden", sagt Heymann im Gespräch mit unserer Redaktion am Montagnachmittag. Dem Schäfer bot sich&nb