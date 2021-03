Das Glasfasernetz könnte schon bald auf dem Hümmling ausgebaut werden.

Symbilbild: Jan Woitas/dpa

Lorup/Vrees/Spahnharrenstätte/Börger. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser fragt in Lorup, Vrees, Börger und Spahnharrenstätte nach: Schnelles Internet wird ausgebaut, wenn sich 40 Prozent der Bürger für einen Glasfaseranschluss entscheiden.

In den vier Hümmlinggemeinden steht in den kommenden Monaten die Abfrage an. Wie das Unternehmen mitteilt, können die Bürger bis zum Stichtag am 29. Mai einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschl