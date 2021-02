Netto-Markt in Werlte überfallen

Mehrere Streifen der Polizei waren am späten Samstagabend am Supermarkt an der Sögeler Straße in Werlte.

Torsten Albrecht

Werlte. Am späten Samstagabend ist in Werlte ein Supermarkt überfallen worden. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, die sich während des Überfalls per Funk über Walkie-Talkies austauschten.

Nach Angaben der Polizei raubten die unbekannte Täter den Netto-Markt an der Sögeler Straße am späten Samstagabend aus. Gegen kurz vor 22 Uhr wurde die Marktleiterin von einem Mann angesprochen und aufgefordert, in das Büro des Marktes zu g