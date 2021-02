Zum Rathaus in Lorup: Ein erhaltenswertes Gebäude

Die Neugestaltung des Loruper Rathausumfelds begann bereits im Jahr 2005.

Archivbild: Birgit Brinker

Lorup. Seit mehr als 85 Jahren prägt das heutige Rathaus in Lorup das Ortsbild der Kommune. Damit das auch so bleibt, muss jetzt Geld für das Gebäude in die Hand genommen werden.

Erst Krankenhaus, dann Altenpflegeheim, seit fast 25 Jahren schon Verwaltungssitz: Das Loruper Rathaus hat eine bewegte Geschichte. Schlicht und doch erhaben prägt das Gebäude seit 1935 das Ortsbild an der Rastdorfer Straße. Im Laufe der Ja