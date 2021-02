Aus diesem brennenden Haus hat ein Werlter eine Frau in Garrel gerettet.

NWM-TV

Werlte/Garrel. Nicht nur couragiert, sondern vor allem geistesgegenwärtig hat ein Mann aus Werlte gehandelt. Der 47-Jährige rettete eine Frau aus einem brennenden Wohnhaus in Garrel.

Wie es zu dem Feuer am Mittwochvormittag in einem Bungalow an der Christinenstraße in dem Ort im Landkreis Cloppenburg kam, ist noch unklar. Fest steht, dass der Werlter, bei dem es sich um einen Müllwagenfahrer handelt, bemerkte, dass Rauc