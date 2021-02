Unbekannte Einbrecher dringen in Bäckerei in Werlte ein

Unbekannte sind in Werlte in eine Bäckerei eingebrochen.

Symbolbild: dpa

Werlte. In der Nacht zu Freitag haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Kolpingstraße in Werlte verschafft.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachen die Täter eine Tür auf und durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlangten die Täter keinerlei Diebesgut. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert