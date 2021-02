Feuer in leerstehendem Gebäude: Hoher Schaden in Löningen

Der Dachstuhl des Gebäudes brannte bei dem Feuer vollständig aus.

NWM-TV

Löningen. Einen Schaden von rund 100.000 Euro hat am frühen Donnerstagmorgen ein Großbrand an einem Gebäude in Löningen verursacht.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 5.40 Uhr in der Straße "Am Poule" zu dem Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein leerstehendes, landwirtschaftliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Löningen r