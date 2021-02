Neuer Corona-Hotspot: 20 Fälle in Loruper Pflegeeinrichtung

In einer Loruper Tagespflege sind zahlreiche Corona-Fälle aufgetreten.

dpa/Tom Weller

Lorup . In einer Loruper Senioren-Tagespflege hat sich das Corona-Virus ausgebreitet: 17 Tagesgäste und drei Mitarbeiter sind betroffen.

Auf Anfrage hat der Landkreis Emsland die Fälle am Montag bestätigt. Derzeit sind in der Samtgemeinde Werlte 48 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der erste Fall sei dem Landkreis bereits am 5. Februar gemeldet worden, h