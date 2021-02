Wegen hoher Corona-Zahlen: Kostenlose Tests in Werlte

Die Corona-Schnelltests in Werlte sind ab Mittwoch, 17. Februar, möglich.

dpa/Oliver Berg

Werlte. Mit aktuell 47 Infizierten verzeichnet Werlte nach Papenburg die zweithöchsten Corona-Zahlen im Emsland. Deshalb werden jetzt kostenlose Tests für Einwohner und Pendler angeboten.

Wie die Samtgemeinde mitteilt, werden die Tests ab Mittwoch, 17. Februar, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Hauptstraße in Werlte möglich sein. Seit einiger Zeit schon entwickle sich das Infektionsgeschehen in der Samtge