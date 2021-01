Ein Mann aus Werlte ist auf der A1 bei Vechta von der Polizei kontrolliert worden.

Daniel Bockwoldt/dpa

Delmenhorst/Werlte. Ein Mann aus Werlte ist auf der A1 bei Vechta von der Polizei kontrolliert worden. Das Problem: Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, da ihm diese wegen Neigung zur Rauschgiftsucht entzogen wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als ihnen ein Autofahrer gegen 18.45 Uhr auffiel. Sie wollten den Mann in seinem Mercedes kontrollieren