Altkleidercontainer in Werlte aufgebrochen

Altkleider sind aus einem Container in Werlte gestohlen worden (Symbolbild)

Colourbox

Werlte. Auf Altkleider haben es Diebe in Werlte abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Beamten wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 2.40 Uhr ein Altkleidercontainer an der Kompaniestraße aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten eine unbekannte Menge an Altkleidern und entkamen unerkannt. Laut Polize