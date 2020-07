Werlte. Zahlreiche Werlter haben ihn als engagierten Pädagogen kennengelernt: Klaus Ruhe, Schulleiter der Albert-Trautmann-Schule, blickt in diesen Tagen auf 40 Dienstjahre für das Land Niedersachsen zurück und wurde im Rahmen der letzten Dienstbesprechung im Schuljahr 2019/20 an "seiner" Schule - zu seiner Überraschung und mit dem gebotenen Abstand - für seinen langen Einsatz gewürdigt.

