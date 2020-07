Werlte. Seit drei Jahren ist die Eisenbahnstrecke von Lathen nach Werlte fertig. Seitdem arbeiten Sögel und Werlte an den Vorbereitungen zum Bau neuer Güterbahnhöfe. Nachdem es grünes Licht für Sögel gab, zieht Werlte nun nach. Die Genehmigung des Planfeststellungsverfahrens aus Hannover ist erteilt worden.

