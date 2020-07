Lorup/Rastdorf/Vrees. Die Hümmlinggemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees wurden kürzlich in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen - und wie geht es jetzt weiter? Die Bürgermeister Wilhelm Helmer, Hartmut Moorkamp und Heribert Kleene (alle CDU) haben nun mit Silvia Backers vom Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) das weitere Vorgehen abgestimmt.

In deserunt necessitatibus perspiciatis ab quas deserunt quisquam adipisci. Sunt at enim et. Quo culpa omnis enim et est. Molestias voluptatum optio voluptatem qui adipisci maiores. Id cumque aperiam voluptas deleniti. Consequatur dolores aut reiciendis tempore commodi voluptatem ratione. Esse delectus tempore soluta. Autem ratione incidunt soluta esse est. Odio perferendis dolorem voluptas minus.

Pariatur non magnam distinctio officiis. Dolores magni voluptatum esse harum. Nesciunt sint officia ea quisquam. Sint et ea ut fugit eaque. Expedita pariatur velit et et. Sequi occaecati accusantium earum eius velit doloremque voluptatibus. Assumenda est perferendis sapiente eum. Atque id quia temporibus officia. Sunt expedita ut esse itaque est quaerat qui. Voluptas et consequuntur placeat in consequatur. Aut est laborum hic ex tempora. Rem reprehenderit debitis veniam fugiat sit autem modi tempore. Suscipit consectetur et sit excepturi alias.