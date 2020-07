Lahn. In Lahn waren Kupferdiebe unterwegs und haben mehrere Leitungen gestohlen. Besonders ärgerlich: Darunter leidet das ganze Dorf, da die Leitungen für den Umbau der Schützenhalle zum Dorfvereinshaus vorgesehen waren und jetzt irgendwie ersetzt werden müssen. Der Lahner Schützenverein wendet sich darum an die Öffentlichkeit.

