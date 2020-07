In der Natur gibt es viel zu entdecken.

UBZ Vrees

Vrees. Das Ferienpass-Programm des Umweltbildungszentrums (UBZ) Vrees fällt laut eigener Auskunft in 2020 umfangreicher aus als in den vergangenen Jahren. "Wir haben uns in diesem Jahr auch vorgenommen, ganz viel zu lernen in der Natur", schreibt das UBZ in einer Pressemitteilung.