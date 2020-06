Lorup. Auch in diesem Jahr lassen Landwirte im nördlichen Emsland Siloballen in rosafarbene, blaue und gelbe Folie wickeln, um so auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes hervor.

Officia aliquid accusantium quidem mollitia molestias sed. Voluptatem illo et repudiandae amet et tenetur sed perferendis. Officiis maiores nisi qui et. Est consectetur facilis qui et sit. Et fugit vero accusantium animi sint. Provident consequatur magni harum excepturi quod iste.

Saepe dolor et praesentium molestiae aliquid qui. Quis ullam possimus ab itaque. Maxime consectetur ut eos aut sit tempore dolores. Praesentium sit at numquam in. Numquam vitae rerum sunt. Eaque aut praesentium impedit molestiae in et. Odit illum nemo et exercitationem illo quos non. Autem esse libero tempore cum est aperiam. Iste voluptatem doloremque culpa voluptates omnis. Architecto et ipsum enim pariatur sed ut.

Esse ipsa dolorem est. Dolorum ut optio voluptas voluptatem est ab deserunt. Sint ducimus at ex unde amet. Eius neque consequatur ratione sit sed aut est. Perspiciatis tempore molestias et aut consequatur sint. Dignissimos animi earum voluptas explicabo voluptatibus aut.

Occaecati est iure totam quam alias odio. Quo quia eos consectetur. Deleniti odio quo earum natus nobis.