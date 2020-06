Diebe in Werlte stehlen Gartenmöbel für Kinder

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in einem Garten in Werlte.

Gerd Schade

Werlte. Die Polizei in Werlte will wissen, wer Gartenmöbel für Kinder in der Stadt gestohlen hat.