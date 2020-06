Einen Waldbrand musste die Feuerwehr an der Gehlenberger Straße in Lorup bekämpfen.

SG Werlte/Feuerwehr

Lorup. Zu einem Waldbrand ist es am Freitagabend gegen 16.30 Uhr in Lorup gekommen. Eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern ging in Flammen auf. Das Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.