Werlte/Haselünne. Wegen mehrerer mutmaßlicher Betrügereien müssen sich ab dem 4. Juni 2020 drei Angeklagte vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Unter den Opfern befinden sich dem Gericht zufolge Personen aus Werlte und Haselünne.

