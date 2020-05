Werlte. Nachdem der Ratsherr Hans Wilmes im Februar auf seinen Sitz im Werlter Samtgemeinderat verzichtet hatte, ist jetzt mit Gerd Lüken sein Nachfolger im Amt verpflichtet worden.

