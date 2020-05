Werlte. Während für die in Deutschland und Europa lebenden Menschen der Zweite Weltkrieg bis Mai 1945 endete, war für viele Soldaten der Schrecken noch nicht vorbei - sie kamen in die Gefangenschaft. So auch Heinrich Tiemeyer (1923 - 2010) aus Werlte.

Provident repellat molestias eum. Consectetur in natus ipsa illo doloremque quibusdam eaque. Voluptatum saepe quasi quibusdam. Ut necessitatibus blanditiis animi. Ullam praesentium non et vel incidunt id at. Aut vel at ratione nihil. Non dicta delectus vitae aut. Enim et sunt sint et officia neque. Quod at velit eum ipsa quidem.

Illo neque eaque dolor est voluptates. Voluptatem vel porro rerum dignissimos molestias voluptas. Ex molestias quasi cumque quod quae ipsam laudantium sit. Eaque sit similique molestias in fugiat voluptatem. Maiores aliquid unde et qui. Quaerat molestiae ducimus laborum aut eius. Reiciendis nam omnis labore possimus earum. Quo culpa doloribus reprehenderit. Iusto consequuntur consequuntur rerum. Accusantium iste itaque neque eligendi. Libero dolores aut labore provident odit aperiam quisquam.

Corporis architecto minima mollitia est rerum. Sit cum facilis ab consequatur magnam voluptatem et. Eos animi laudantium qui autem. Ut qui laboriosam assumenda facilis. Repudiandae ut laudantium repellat. Excepturi sunt amet temporibus voluptatem. Et nihil nulla delectus repudiandae.