Lahn. Im Fall der in der vergangenen Woche illegal in Lahn entsorgten Autoreifen hat die Polizei den Täter ermittelt.

Der Täter hatte die 15 zum Teil mit weißer Farbe überlackierten Reifen in einem Waldstück am Osterberg am Wegesrand entsorgt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, gab aus der Bevölkerung einen Hinweis auf die mögliche Herkunft. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Reifen zuvor als Blumenkübel in einem Vorgarten eines Einfamilienhauses in Sögel verwendet wurden. Bei anstehenden Gartenarbeiten wurden diese dann von dem Mieter auf einen Anhänger geladen und im Wald entsorgt. Mittlerweile wurden die Reifen wieder abgeholt und werden einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Seitens der Polizei und der Umweltbehörde wird ein entsprechender Nachweis verlangt. Wie die Beamten weiter ausführen, wurde eine Anzeige geschrieben, die ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen wird.