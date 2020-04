Werlte. Ein Autofahrer aus Esterwegen ist bei einem Unfall auf der Sögeler Straße (K 137) in Werlte in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden.

Der 33-Jährige, der in Richtung Werlte unterwegs war, sei in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Am Polo entstand Totalschaden.