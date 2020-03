15 Autoreifen in Lahn bei Werlte illegal entsorgt CC-Editor öffnen

Die Reifen wurden in einem Wald am Wegesrand abgelegt und dorthin vermutlich mit einem Kleintransporter gebracht. Symbolfoto: Polizei

Werlte-Lahn. Unbekannte haben in Lahn in der Samtgemeinde Werlte illegal 15 Autoreifen in einem Waldstück entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen.