Defekt an Deckenlampe sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Werlte

Zu einem Kurzschluss in einer Deckenleuchte ist es am Montagabend in einer Wohnung an der Poststraße in Werlte gekommen. Foto: SG Werlte/Feuerwehr

Werlte. Ein Defekt an einer Deckenlampe hat am Montagabend in der Stadt Werlte zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt.