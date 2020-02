Zwei weitere Weltmeistertitel hat Heinz Schrandt nach Vrees geholt. Foto: Vogelfreunde Hümmling

Vrees. Heinz Schrandt aus Vrees hat bei den Weltmeisterschaften der C.O.M. (Confederation Ornithologinue Mondiale) zwei Siege errungen. Mit seinen Sittichen konnte er auf der Weltschau in Matosinhos bei Porto in Portugal überzeugen.