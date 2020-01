Zwölf Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: SG Werlte/Feuerwehr

Bockholte. Nachdem es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Verunreinigungen in Gewässern in Bockholte gekommen ist, musste die Feuerwehr die Ölsperren in einen Graben im Werlter Stadtteil jetzt erneuern.