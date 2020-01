Molotow-Cocktail in Werlte geworfen? CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Brandstiftung in Werlte. Symbolfoto: Michael Gründel

Werlte. Nach einer Brandstiftung in Werlte sucht die Polizei nach Zeugen. Was genau in der Hammerstraße passiert ist, ist unklar.