Grundschule in Wehm soll bis Sommer erweitert sein CC-Editor öffnen

Der Anbau der Grundschule Wehm entsteht im hinteren Bereich. Foto: Stadt Werlte

Wehm. An der Grundschule in Wehm entsteht derzeit ein etwa 140 Quadratmeter großer Anbau im hinteren Bereich, der Platz für Betreuungsmöglichkeiten wie Gruppenräume, einen Lehrmittelraum und neue Toiletten bietet. Wie beim Großprojekt der neuen Werlter Grundschule soll auch im Wehm nach den Sommerferien der Betrieb in den Räumen starten.