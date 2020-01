Erneut schwamm ein Ölfilm auf einem Graben in Bockholte. Foto: Feuerwehr Werlte

Werlte/Bockholte. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein Ölfilm auf einem Gewässer in Werlte aufgetaucht. Die Feuerwehr war, wie bereits am vergangenen Sonntag, wieder in Bockholte im Einsatz.