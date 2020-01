Die Band "Bourbon Connection" wird am 8. Februar in Burlage spielen. Foto: Archiv/Moormann

Burlage/Werlte/Spahnharrenstätte. In der Diskothek Tigris in Burlage, die im vergangenen September an der Forststraße eröffnet worden ist, findet in diesem Jahr eine Livemusik-Serie statt. Wie die Organisatoren mitteilen, bestreiten zwei Bands am Samstag, 8. Februar, den Auftakt.