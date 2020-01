Werlte. Die Leichtathletik-Abteilung des Sportvereins Sparta Werlte hat die „ Wettkampfkönige“ und Sportler des Jahres 2019 gewählt.

Animi et ut optio molestiae odio non quaerat. Totam odio est libero. Iure et dolor aut quasi qui. Labore consectetur in qui enim. Autem beatae quia dolores assumenda. Voluptatibus qui qui maxime quo. Nemo aut consequatur voluptas unde atque.