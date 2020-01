Vrees/Bad Salzuflen. Heinz Schrandt aus Vrees und Andreas Rübertus aus Werlte, Mitglieder des Vereins Vogelfreunde Hümmling in Werlte, haben bei der Deutschen Meisterschaft des Deutscher Kanarien- und Vogelzüchterbundes (DKB) mit Erfolg ausgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

