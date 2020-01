Bockholte. Im Werlter Ortsteil Bockholte ist ein Graben auf mehreren Kilometer Länge mit Diesel verseucht worden. Die Feuerwehr errichtete am Sonntagabend eine Ölsperre, um den Kraftstoff aufzuhalten und abschöpfen zu können. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehren der Samtgemeinde Werlte hervor.

