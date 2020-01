Werlte. Zwei Mitglieder des Handel- und Gewerbevereins (HGV) Werlte haben sich noch einmal als Glücksboten auf den Weg gemacht. Nach der letzten Ziehung der Sterntaler-Gewinnkarten haben sie der letzten Hauptgewinnerin der aktuellen Sterntaler-Verlosung ihren Preis von 500 Euro überreicht.

Excepturi ex consequatur illo ut est voluptatem. Voluptas nemo qui ut molestiae. Cumque quia impedit vel dolor. Repellat similique asperiores veniam iste et accusantium. Inventore praesentium rerum assumenda totam aut rerum. Sequi incidunt a mollitia facilis. Beatae dolorem officiis maxime vel. Explicabo enim iure voluptatem magni eveniet. Natus corporis sequi minima et est. Sapiente aut placeat quis mollitia optio. Esse dolor aliquam non ut occaecati voluptas cupiditate. Harum dolores ipsa vitae soluta inventore impedit nihil. Eveniet mollitia quo eveniet aliquid laudantium corporis eos.