Werlte. Erheblichen Widerstand gegen Polizisten hat ein Mann in Werlte geleistet. Drei Beamte wurden leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge waren Beamte der Polizeistation Sögel zu einer Sachbeschädigung in die Wehmer Straße gerufen worden. Ein Mann würde dort eine Fensterscheibe eines Neubaus einschlagen, habe es geheißen.

Als die Polizisten eintrafen, habe sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv gezeigt. "Er beleidigte und beschimpfte die Beamten, trat und schlug auf sie ein", heißt es in der Mitteilung. Der Mann sei zur Dienststelle nach Papenburg gebracht worden. Dabei habe er im Streifenwagen sein Verhalten fortgesetzt und mit dem Kopf gegen einen Polizisten geschlagen.

Der 45-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus fortsetzen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Zum Motiv für das Verhalten des Mannes machten die Beamten keine Angaben.