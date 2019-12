Nach dem gemeinsamen Basteln präsentierten die Kinder mit ihren Helfern ihre kunstvollen Tunscheren. Foto: Birgit Brinker

Rastdorf. An Silvester oder am Dreikönigstag ist es wieder soweit: Es klopft an der Tür, dann wird eine Tunschere ins Haus geworfen oder versteckt. Die Traditionen sind fast in jedem Dorf leicht abgewandelt. In Rastdorf haben jetzt Kinder diese Tunscheren gebastelt.