Werlte. Mit neuer Einsatzkleidung will die Freiwillige Feuerwehr Werlte ihre Mitglieder künftig besser vor Gesundheitsgefahren schützen. Sie reagiert damit auf die aktuelle Debatte um die Fragestellung, ob Feuerwehrleute einem höheren Krebsrisiko ausgesetzt sind.

Weniger Einsätze, aber dennoch kein vergleichsweise ruhiges Jahr bilanziert Werlter Feuerwehr. Das hat Ortsbrandmeister Josef Röben auf dem Kameradschaftsabend im Saal Hahnenkamp deutlich gemacht. Dabei stellte er nicht nur vier Neuzugänge, sondern auch diverse Neuerungen vor.



Aktuell zählt die Feuerwehr aus 115 Kameraden. 74 von ihnen leisten Dienst in sieben aktiven Gruppen, 22 gelten derzeit aus privaten oder beruflichen Gründen als passive Mitglieder und 19 gehören der Altersgruppe an.

99 Einsätze bis November 2019

2019 wurde die Feuerwehr bis zum November zu 99 Einsätzen gerufen: 46 Brandeinsätze, 43 technische Hilfeleistungen und 10 technische Fehlalarme. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Einsatzzahlen damit erneut zurück. 2017 fuhren die Kameraden 142 Einsätze, im Vorjahr waren es 124. Hinzu kommen unzählige Dienst- und Pflegestunden für Fahrzeuge und Geräte sowie Dienstabende und Lehrgangsstunden.

In diesem Jahr trat zudem die neue Unfallverhütungsvorschrift der Feuerwehren in Kraft. Deshalb bildeten Mathias Klahsen, Georg Lucks und Markus Kröger eine Arbeitsgruppe. Aufgabe war es, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) aller Kameraden gründlich zu prüfen. „Sie ergab, dass die PSA vielfach nicht mehr den Anforderungen moderner Einsatzkleidung entsprach“, erklärte Röben. Um die Kameraden bestmöglich vor Gefahren zu schützen sei es somit oberste Priorität, die PSA sukzessive auszutauschen und zu modernisieren. Den Gästen wurde die neue Einsatzkleidung vorgestellt.

Dabei wurde deutlich, dass die Feuerwehr vom gewohnten Design – bestehend aus orangener Überjacke und dunkelblauer -hose – abweicht. Die Kleidung komme während und nach Einsätzen mit einer Vielzahl von gefährlichen und sogar krebserregenden Stoffen in Kontakt und werde mit diesen kontaminiert, hieß es. Im Gerätehaus gasten diese Stoffe weiter aus. Beispielsweise verdunste in Kleidung gebundenes Löschwasser und gebe die gefährlichen Stoffe an die Umgebungsluft ab. Feuerwehrleute seien diesen Stoffen somit auch nach den Einsätzen durch Luft- und Hautkontakt weiter ausgesetzt. Immer wieder sei von steigenden Zahlen von Haut- und Lungenerkrankungen sowie Krebsleiden bei Feuerwehrleuten zu lesen.

Auf einer dunkelblauen Überhose, die beispielsweise beim Kriechen besonders von Kontamination betroffen sei, seien Ruße, Stäube oder andere Verunreinigungen nahezu unsichtbar. Darum wird die Feuerwehr in Zukunft auch orangene Überhosen tragen. Ein weiterer Vorteil dieser Farbkombination sei die bessere Sichtbarkeit in Nachteinsätzen.

Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe (CDU) dankte allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und sprach seine Anerkennung aus. Kewe übergab Röben soegnannte „Coins“ des Bundesverteidigungsministeriums zur Ehrung der 2018 am Moorbrand bei Meppen beteiligten Kameraden.

Abschnittsleiter Nord, Gerd Köbbe, rückte den Klimawandel in den Blick. Durch die zunehmende Wald- und Flächenbrandgefahr nach Dürren und Hochwasser in Folge von Regengüssen müssten sich Feuerwehren anpassen um einsatzfähig zu bleiben.

Für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff zeichnete Heinz Taubken für 40-jährige Mitgliedschaft mit den Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen aus. Seit 25 Jahren ist Dieter Feldhues dabei. Samtgemeinde-Feuerwehrpressewart Jürgen Brinkmann übergibt sein Amt an Holger Koldemeyer.

Befördert beziehungsweise ernannt wurden Arkardi Balenko, Tobias Budde, Gerhard Nuss und Joachim Untiedt (Feuerwehrmann-Anwärter), Hermann Brinkmann, Niklas Fuhler, Christopher Holz, Mathias Kröger, Jan Janßen, Lukas Schnelten und Lars Thele (Feuerwehrmänner), Bernd Albers, Cedric Bruns, Christian Büter, Daven Knuck, Karsten Kröger, Steffen Lüers, Niklas Markus, Ayub Mohamoud, Winfried Jansen und Felix Spille (Oberfeuerwehrmänner), Felix Hahnenkamp (Hauptfeuerwehrmann) sowie Markus Kröger (Löschmeister).