Werlte. Stark versiegelte Flächen und hohe Zäune oder Hecken sollen in Werlter Baugebieten künftig nicht mehr zu finden sein. Die Stadt wird genauer hinsehen - und Verstöße gegen die Vorschriften auch ahnden.

Was die intensiven Verdichtungen mit wenig Grün angehe, gebe es in Werlte keine positive Entwicklung, sagt Stadtdirektor Ludger Kewe. Auch hohe Einzäunungen zählte er auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates dazu. Seitens der Verwaltung habe man sich Gedanken über eine Gestaltung gemacht, sagte Kewe. Mit Blick auf die Bautätigkeit im Neubaugebiet "Südlich Markuslust" wies er darauf hin, dass es Vereinbarungen im Bebauungsplan gebe, deren Einhaltung seitens der Stadt auch erwartet werde, so der Stadtdirektor. Dies gelte nicht nur für den Markuslustweg, sondern für alle künftigen Baugebiete.

Grundflächenzahl von 0,3

Im Baugebiet "Südlich Markuslust" ist eine Grundflächenzahl von 0,3 festgelegt, eine Überschreitung für Nebenanlagen von 50 Prozent soll möglich sein. Dazu zählen Auffahrten, Garagen, Terrassen oder andere gepflasterte Flächen. Die Flächen im Gebiet am Markuslustweg haben Größen zwischen 550 und 850 Quadratmetern. Bei einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 700 Quadratmetern darf die gesamte versiegelte Fläche demnach 315 Quadratmeter nicht überschreiten. Zudem haben sich die Eigentümer verpflichtet, einen hochstämmigen Laubbaum auf ihrem Grundstück zu pflanzen und zu erhalten. Aus sieben Sorten kann ausgewählt werden.

Vertragsstrafen möglich

Die vertraglich geregelte Einhaltung der Vorschriften werde, so Kewe, auch kontrolliert. Verstöße könnten dann mit Vertragsstrafen geahndet werden, der Landkreis gehe dann dagegen vor. Daraus resultierend könnten seitens der Behörde Strafen oder auch der Rückbau nicht zulässiger Hoch- oder Tiefbauten angeordnet werden. Da sich die Grundstückseigner derzeit noch in der Bauphase befänden, gebe es jetzt noch Zeit für alle, sich darauf einzustellen, sagte Kewe.

Im Baugebiet am Markuslustweg, in dem keine Grundstücke mehr frei sind, ist weiter vorgeschrieben, dass Einfriedungen /Hecken oder Zäune) zu öffentlichen Verkehrsflächen wie Straßen, Fuß- oder Radwegen nicht höher sein dürfen als 80 Zentimeter. Grundsätzlich gilt, dass pro Einzelhaus oder Doppelhaus mit einer Firsthöhe vom maximal 9,50 Euro höchstens zwei Wohneinheiten geschaffen werden dürfen. Die Dächer der Häuser, die ein Vollgeschoss haben dürfen, müssen eine Neigung von mindestens 20 Grad haben, für Garagen und Nebenanlagen sind auch Flachdächer zulässig.