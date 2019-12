Lorup. Eine Vielzahl Landwirte aus dem Emsland ist derzeit in den Niederlanden unterwegs. Auch vom Hümmling unterstützen etliche Teilnehmer mit ihren Schleppern den Protest der Kollegen.

Bereits um 4.30 Uhr haben sich die Landwirte vom Hümmling in Bewegung gesetzt. In Rhede haben sie die Grenze überquert, wie Mitorganisator Stefan Lüken aus Lorup mitteilt. Nun sind sie mit etwa 60 Schleppern gemeinsam mit ihren niederländischen Mitstreitern unterwegs in Richtung Eemshaven. Was genau dort passieren soll, wissen die deutschen Teilnehmer der Demo noch nicht.

Die Deutschen sind im Rahmen der Bewegung „Land schafft Verbindung“ unterwegs, die Niederländer haben sich zur „Farmers Defence Force“ zusammengeschlossen. Beide Bewegungen eint, dass sie aus der Basis entstanden sind und keinem Lobbyverband angehören.

Die Landwirte fordern gemeinsam, mehr Gehör in der Politik zu finden, und wünschen sich mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Von möglichen rabiaten Methoden, die die Niederländer bei ihren Protesten gelegentlich anwenden, distanzieren sich die deutschen Landwirte jedoch, wie Lüken mitteilt.