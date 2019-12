Schrecksekunde für Schüler in Werlte: Feuer in Schulbus CC-Editor öffnen

Das Feuer im Motorraum des Schulbusses konnte vom Fahrer mit Pulver gelöscht werden. Die Feuerwehr Werlte kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um eventuelle Glutnester aufzuspüren. Foto: SG Werlte/Feuerwehr

Werlte. Am Dienstagmorgen ist in der Stadt Werlte ein Schulbus in Brand geraten. Dank des schnellen und umsichtigen Eingreifens des Busfahrers konnten alle Schüler das Fahrzeug unverletzt verlassen.