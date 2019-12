Gruppen und Vereine des Ortes präsentierten weihnachtliches Handwerk, viel Selbstgemachtes und luden zu kulinarischen Genüssen ein. Foto: Birgit Brinker

Rastdorf. "In gemütlicher Runde unter dem Hahn" - unter diesem Motto ist am dritten Adventssonntag in der Hümmlinggemeinde Rastdorf Weihnachtsmarkt gefeiert worden.