Lorup. Das neue Feuerwehrhaus in Lorup wird eine halbe Million Euro teurer als gedacht. Grund für die Steigerung sind unter anderem die ansteigenden Baukosten.

Deshalb koste das Gebäude aktuellen Berechnungen zufolge nicht mehr 1,3 Millionen, sondern 1,8 Millionen Euro, wie Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe im Samtgemeinderat mitteilte. Ausschlaggebend dafür seien insbesondere die steigenden Baukosten, die mit 300.000 Euro zubuche schlagen. Für Hochbauten ist in den vergangenen Jahren ein Anstieg des Baupreisindexes von rund sieben Prozent festzustellen, sagte Kewe. Dies sei "nicht schön, aber auch nicht zu beeinflussen".

Knappes Personal

Ein weiterer wesentlicher Faktor sei die notwendige Entscheidung, mit der Planung und Bauleitung ein Architekturbüro zu beauftragen. Zunächst war vorgesehen, dies im eigenen Haus zu erledigen. Aufgrund der vielen Projekte ist aber externe Unterstützung erforderlich geworden, auch weil es zu personellen Engpässen im Bauamt gekommen ist.

Diskussionen hat es wie im Vorfeld auch jetzt aufgrund des Baus eines vierten Stellplatzes gegeben. Werner Henseleit (Grüne) erneuerte seine Kritik, dass das geplante Feuerwehrhaus überdimensioniert sei. Auch beklagte er den seiner Meinung nach falschen Umgang mit Steuermitteln. Er forderte, das Projekt erneut auf den Prüfstand zu stellen. Grund für seine Kritik war unter anderem die Aussage Kewes, dass der vierte Stellplatz für das Gebäude, das am Osternbrink entstehen soll, nun auch höhere Gesamtkosten verursache.

Jedoch, so Kewe, stiegen die Kosten für die vierte Box von ursprünglich 30.000 auf nun 40.000 Euro. Sowohl von der Feuerwehr, als auch von der Verwaltung sei der Bau aufgrund der vergleichsweise geringen Mehrkosten für sinnvoll gehalten worden. Das Feuerwehrgebäude werde für mindestens 40 bis 50 Jahre hergestellt. "Wenn wir diese Lebensdauer vor Augen haben, stellt sich gar nicht die Frage, ob wir die zusätzliche Box herstellen, da der Bedarf angesichts der Entwicklung der Samtgemeinde in absehbarer Zeit zu erwarten ist", so Kewe. Sollte später aufgrund steigender Anforderungen angebaut werden müssen, würden die Kosten für eine vierte Box deutlich höher ausfallen.

Feuerwehr packt mit an

Anerkennung gab es seitens des Rates und der Verwaltung für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Lorup. In enger Abstimmung zwischen der Feuerwehrführung und der Verwaltung wurden angesichts der Kostenentwicklung alle Möglichkeiten geprüft, die Kosten zu senken, so Kewe. Bereits zuvor habe die Feuerwehr ihre Beteiligung bei der Ausstattung und Inneneinrichtung des Feuerwehrgerätehauses signalisiert. Hierfür sei eigens ein Förderverein gegründet worden.

Darüber hinaus werde die Bereitschaft signalisiert, mit Eigenleistungen in einigen dafür in Betracht kommenden Gewerken zu einer Kostensenkung beizutragen, so Kewe. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses soll planmäßig im kommenden Frühjahr beginnen. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat mehrheitlich für dieses Vorgehen aus.