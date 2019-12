Vrees. Ein Videotelefonat mit Hausarzt und Familie, ein Live-Videoeinkauf im örtlichen Supermarkt oder die Fernsteuerung der Jalousien vom Sessel aus: Das alles soll bald durch einen einfachen Knopfdruck auf dem Tablet möglich sein. Eine entsprechende Kommunikationsplattform für Senioren hat die Gemeinde Vrees nun vorgestellt.

Die Plattform ist Teil des Projekts „Altwerden in Vrees“. Das Projekt verfolgt das Ziel, den Bürgern in Vrees auch im hohen Alter ein Verbleib in den eigenen vier Wänden, oder in der Dorfgemeinschaft zu ermöglichen. „Wenn Menschen im Dorf alt werden, dann sollen sie das auch zuhause tun können“, erklärt Klaus Ludden von der pro-t-in GmbH, die mit der Projektabwicklung betreut ist.



Wie Heribert Kleene, Bürgermeister der Gemeinde Vrees, mitteilt, war es den Organisatoren wichtig, dass die Technik keinesfalls zu weniger, sondern zu mehr Begegnung im Dorf anregen soll. So könnten die Senioren über das Tablet beispielsweise Leute finden, die mit ihnen eine kleine Dorffahrt unternähmen. Man wolle den Senioren das Gefühl geben „ihr seid auch als 90-Jährige noch Teil der Dorfgemeinschaft“, so Kleene weiter.

Einfache Bedienbarkeit

Auch die individuelle Anpassbarkeit des Tablets wussten die Verantwortlichen des Projekts zu betonen. Es sei „ein Gerät, das kann, was der Mensch braucht“, sagt Ludden. So gebe es nicht ein Gerät für alle, sondern jeder könne die Funktionen, die er für sich benötige, selbst auswählen, erklärt Kleene. Dies fördere zudem die einfache Bedienbarkeit der Geräte, die notwendig sei, um Akzeptanz für die Technik bei den Senioren herzustellen, erklärt Michael Schnaider vom Unternehmen it.emsland, das das Projekt technisch betreut. Menschen, „die nicht mit dem Handy in der Hand aufgewachsen sind“, müsse man langsam an die Technik heranführen.

Zum Einsatz kommen die Tablets in den Seniorenwohnungen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerhaus in Vrees stehen, berichtet Kleene. Jedoch seien alle interessierten Bürger aufgerufen, das System auszuprobieren und sich bei der Gemeinde zu melden, erzählt Sandra Schwarte, die als Ansprechpartnerin für die Senioren zuständig ist. Laut Kleene haben alle Bürger durch eine Beteiligung an dem Projekt die Chance, ihr eigenes Alt werden mitzugestalten.

Bundesförderung erhalten

Die Kosten für Hardware und Softwareentwicklung belaufen sich auf insgesamt 200.000 Euro. 160.000 Euro kommen von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Für ihr Engagement um die Fördergelder bedankte sich Kleene ausdrücklich bei der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann.