Werlte/München. Für das "Smart Capacity Management" ist das Werlter Fahrzeugwerk Krone mit dem europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt den nachhaltigen Ansatz dieser Telematiklösung, die eine intelligente Vernetzung mit Frachtenbörsen für die Disposition im Güterverkehr ermöglicht.

Beim "Smart Capacity Management" handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine Informationsaustauschplattform mit Verbindung zu einer Frachtenbörse, bei der digitale Daten von dem Absender empfangen und dann an den Transporteur und den Warenempfänger weiterleitet werden - und umgekehrt. Aus den digitalen Daten der im Auflieger verbauten Telematik in Verbindung mit dem elektronischen Bremssystem, Laderaumerkennung und Ladungsträgersensorik wird die aktuell verfügbare Nutzlast und Ladefläche, Art und Menge der Ware sowie der aktuelle Standort ermittelt und mit den Daten aus angebotenen Transportaufträgen der Frachtenbörsen in Echtzeit abgeglichen.



Leerfahrten werden vermieden

Der Spediteur erhält dem Unternehmen zufolge nach dem "Entweder-Oder-Prinzip" zusätzliche Transportvorschläge von Gütern, welche im Telematik-Portal zur Buchung angezeigt werden. Bei Buchung eines Transportauftrags werden die digitalen Lieferscheindaten direkt während der Fahrt des Trailers in die ERP-Systeme der an der Sendung beteiligten Parteien übertragen. Damit werde der Trailer bestmöglich ausgelastet, die Transporteffizienz gesteigert und Leerfahrten vermieden.

Stellvertretend für das Krone Team nahmen Vertriebsleiter Ansgar Jansen und Marketingleiter Stefan Oelker die Auszeichnung entgegen. In seiner Dankesrede unterstrich Oelker den ganzheitlichen und ökologisch nachhaltigen Ansatz des Systems, mit dem der Trailer immer bestmöglich ausgelastet werden könne.

Der europäische Transportpreis wird nach Angaben des Werlter Fahrzeugwerkes seit 2014 jährlich vom Huss-Verlag verliehen. Er soll Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche im nachhaltigen Handeln bestärken und helfen, die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung noch besser zu verankern. Zudem soll durch den Preis aufgezeigt werden, dass Ökologie Hand in Hand gehen kann mit Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Der Jury gehören Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien mit Kenntnissen der Nutzfahrzeugbranche an.