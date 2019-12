Werlte. Ein völlig neu gestaltetes Zentrum in Werlte - ohne Werlte-Center, dafür mit einem neuen Rathaus als künfitges Gesicht der Stadt: Die Pläne für den Stadtumbau sind am Mittwochabend vom Investor vorgestellt worden.

Demnach werden in den kommenden Jahren neben dem Center noch weitere Gebäude an der Loruper Straße entfernt - und durch neue ersetzt. Kernstück wird das Rathaus mit einer Fläche von bis zu 3500 Quadratmetern und Tiefgarage, das an der Ecke Loruper Straße/Hauptstraße errichtet werden soll. Wie Architekt Markus Rathke weiter ausführte, soll das Rathaus ein durchlässiges Erdgeschoss mit zwei Eingängen erhalten.

So könne der dahinter liegende Marktplatz, der ebenfalls komplett erneuert wird, erreicht werden. Entlang der Loruper Straße werden zwei weitere Gebäude entstehen, in denen Platz für Handel und Dienstleistungen bereitgestellt werden soll. Daran schließt sich ein neuer Discount-Markt an. Unweit dessen soll auf dem jetzigen Festplatz hinter dem Rathaus ein Vollsortimenter mit 3000 Quadratmetern Fläche errichtet werden. Wie Jens Blix von der Schoofs Gruppe mitteile, sei man in nahezu abgeschlossenen Verhandlungen mit Edeka.

7000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Als weitere Mieter befinde sich der Investor laut Blix in Gesprächen mit dem Discounter Aldi sowie weiteren Einzehandelsunternehmen mit insgesamt etwa 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dazu zählte er Deichmann, Rossmann, Action, Takko und NKD. In Gesprächen befinde sich der Investor auch mit den derzeitigen Mietern des Werlte-Centers. Vier Ladenlokale im Bereich der "Neuen Mitte", wie Bürgermeister Daniel Thele das beplante Areal nannte, stehen nach bisherigem Planungsstand zudem für Gastronomie zur Verfügung.

Platz zur Begegnung

Neben den Einkaufsmöglichkeiten soll auf dem Marktplatz auch Platz zum Verweilen und zur Begegnung geboten werden. Laut Rathke werde ein Großteil der bestehenden Bäume im vier Hektar großen Gebiet erhalten, besonders der alte Bestand neben dem heutigen Festplatz. Dieser könnte auch künftig für die Werlter Kirmes genutzt werden, da die alte Fläche durch den Edeka-Markt belegt wird. Auch hier mache man sich derzeit bereits Gedanken, wie die Kirmes künftig aussehen soll, so Thele. Auf dem neuen Marktplatz entstehen 170 Parkplätze, heute sind es etwa 70. Die Fläche kann deutlich vergrößert werden, da ein Teil des heutigen Rathauses, das dann abgerissen wird, mitgenutzt werden kann.

Grundsätzlich biete das Areal ein hohes Potenzial, wie Ratke weiter ausführte. Flächen für Fußgänger würden ausgewiesen, und zur Entlastung des Verkehrs auf der Marktstraße werde eine neue Verbindung von der Loruper Straße zur Kirchstraße geplant.

Neben der Verwaltung kam der Plan auch bei der Politik gut an. Wie Günther Scheffczyk, CDU-Fraktionsvorsitzender im Samtgemeinderat, attestierte auch Heinz Schwarte von der SPD-Fraktion dem Vorhaben als "zukunftsweisend". Zwar gebe man "Sahnestücke im Zentrum" an den Investor ab, mache aber so Werlte fit als Einkaufszentrum auf dem Hümmling. Schwarte zeigte hingegen etwa Bedenken, ob "der neue Marktplatz auch wirklich eine Begegnungsstätte wird". Thele betonte die guten Gespräche mit allen Beteiligten, die mehr als ein Jahr gedauert hätten und "nicht immer einfach" gewesen seien.

In drei Jahren fertig?

Mit Blick in die Zukunft sagte Blix, dass bereits Ende 2022 die Bauvorhaben umgesetzt sein sollen. Angefangen werden mit dem neuen Rathaus, das die Stadt entweder mieten oder kaufen könne. Hier betonte Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe, dass das Angebot des Investors besser sei als die kalkulierten Kosten für den Umbau und die Sanierung des jetzigen Rathauses. Die Kosten hierfür lagen bereits vor drei Jahren bei etwa sieben Millionen Euro. Die Entscheidung darüber trifft sowohl der Stadt-, als auch der Samtgemeinderat.

Weiter ist geplant, dass das Gelände der Grundschule, die im kommenden Sommer abgerissen werden kann, ebenfalls umgenutzt wird. Auf der Fläche, die der Stadt gehört, könnten Geschäfts- und Wohnhäuser im Umfeld der "Neuen Mitte" entstehen. Die Pläne können auch online eingesehen werden auf werlte-city.de.