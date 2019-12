Über die Umgestaltung der Werlte Stadtmitte wird am Mitwochabend im Werlter Trailerforum informiert. Foto: Stadt Werlte/Schüring

Werlte. In der Stadt Werlte stehen große Veränderungen an. Im Zentrum steht in den kommenden Jahren eine vier Hektar große Fläche rund um das Werlte-Center, Rathaus und die Grundschule für eine Umgestaltung zur Verfügung. Die Pläne werden am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr aufgrund des großen Interesses nicht mehr in der Gaststätte Hahnenkamp, sondern im Trailer-Forum des Fahrzeugherstellers Krone vorgestellt.