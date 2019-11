Der Schulbus soll die Kinder aus Rastdorf künftig nicht mehr an der Birkenallee aussteigen lassen, sondern auf dem Schulhof. Foto: Mirco Moormann

Rastdorf. Die Verkehrssituation an der Grundschule in Rastdorf hat sich verschärft. Morgens herrscht starker Verkehr, da neben vielen Eltern auch ein Bus Kinder zur Schule bringt. Nun soll die Verkehrsführung in der Birkenallee geändert werden.